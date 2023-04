“La plata no alcanza para medicamentos, pero sí para doble aguinaldo”, cuestiona Rubén Rubin

“La plata no alcanza para medicamentos, pero sí para que algunos funcionarios tengan doble aguinaldo. Así la plata obviamente no va a alcanzar. La plata no alcanza para transporte público digno, pero alcanza para ayuda vacacional. Es un chiste”, aseveró.

El mismo dijo que “espera con ansias” llegar al Congreso y que sea el momento de tratar el Presupuesto General de la Nación.

“Uno de los principales motivos por los que quiero ser diputado es porque quiero meter mano en la carpeta porque hay que peluquear como locos”, sostuvo.

El candidato a diputado por Central propuso crear oportunidades para que las mujeres obtengan solvencia económica e independencia.

“Mi abuela fue la primera ministra de la Mujer en este país, ella me enseñó que la mejor arma de la mujer es la libertad y que no debe depender del hombre. Las mujeres reconstruyeron el país. Si se puede independizar y no depender del hombre es un gran paso”, expresó.