La oposición sella alianza en los 17 departamentos y espera ser mayoría en ambas Cámaras

Ferreiro dijo que en los 17 departamentos se concretaron alianzas entre los partidos y movimientos de la oposición para los cargos plurinominales.

En el departamento de Itapúa firmaron 17 partidos y varios movimientos, mientras que en Central “estamos prácticamente todos”. Agregó que por Capital también están varios partidos y movimientos, que oficializarán esta tarde el acuerdo. “Realmente ha sido un trabajo gigantesco”, destacó.

“Todos aquellos partidos que hemos presentado candidatura para el Senado en el 2018 y no metimos ningún senador, sumamos 280 mil votos, el Frente Guasú metió 6 senadores, la tercera fuerza política con 290 mil votos (…) Además hay una expectativa gigantesca de votar por la concertación, vamos a tener más votos, esa no dispersión no más nos da 6 bancas más. Las expectativas que tenemos son muy buenas, aspiramos tener mayoría en ambas Cámaras”, indicó.

