La oposición debe unificarse para ganar a la ANR, afirma Payo Cubas

“Los que ayer en la ANR se acusaban con todo tipo de adjetivos hoy estan abrazados por que no los no colorados, los llanistas se abrazan con los efrainistas, Se debe intentar unificar a esto que se denomina la oposición para que la ANR no le ponga de cuatro a los cuatro”, dijo el candidato Presidenciable.

“Yo veo encuestas que largan en varias plataformas donde no muestran el universo, ni que empresa hace. La gente dice que Payo no tiene gente, yo tengo 25 mil veedores”, expresó.

“Hay hasta mediados de febrero se pueden quitar las fotos. Si Euclides acepta la encuesta yo le perdono. Nadie sabe cuantos puntos tienen, en la encuesta de Euclides, gana Euclides, en la encuesta de Efraín, gana Efraín“, mencionó.

Paraguayo Cubas está en condiciones de renunciar si hay otra persona mejor posicionada dentro de la oposición, eso dijo Yolanda Paredes apoderada del Partido Cruzada Nacional y lo confirmó Payo.