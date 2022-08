“La Justicia paraguaya no funciona, por eso intervienen los extranjeros” afirma Buzarquis

Escuchá esta Noticia en Audio.

“El gobierno de los EE.UU. va a seguir en la misma línea en su lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero. No van a decir lo que la gente quiere escuchar, ellos quieren nombres, ellos no va a hablar así”. “El Crimen Organizado y los delitos trasnacionales si los EE.UU. como primera potencia está haciendo su parte es porque la justicia paraguaya no funciona evidentemente tiene que venir la justicia extranjera a plantear temas que la Justicia paraguaya no se anima”. “Se habló de certificar la carne, de la hidrovía, eso fue la introducción, luego hablamos del crimen organizado”.

Sobre la importancia de nuestro país: “Paraguay es un país geopolíticamente estratégico para la región y el crimen organizado fue posicionándose con mucha fuerza en nuestro país lastimosamente”

“No fueron específicos en decir que van a seguir con tal medida, lo que dijo Wells es que van a seguir en la misma línea y aparte de la cancelación de las visas y las designaciones ellos tienen otras medidas para combatir al crimen organizado.

El senador dijo que no se mencionó la posibilidad de que Wells se reuniera con el vicepresidente Hugo Velázquez, pero destacó que si bien esta fue una reunión entre congresistas, ninguno de Honor Colorado fue invitado.

