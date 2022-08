“La Junta de Gobierno se ha convertido en el Cementerio del Este”, afirma exsenador colorado

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Habrá un distanciamiento entre el presidente y el vicepresidente y eso es lo malo cuando no hay entendimiento. Cuando eso sucede es peligro, cuando no hay entendimiento, cuando no hay conducción. Eso es lo que está pasando, la falta de conducción a nivel nacional, no hablo luego a nivel partidario porque la Junta de Gobierno se ha convertido en el Cementerio del Este”, manifestó.

Tras la declaración como “significativamente corrupto” a Hugo Velázquez por parte de EEUU hay una especie de “enfrentamiento silencioso” dentro del oficialismo entre Hugo Velázquez y Mario Abdo Benítez, vicepresidente y presidente de la República, respectivamente.

Aseguró que la nueva posición asumida por el vicepresidente “va a traer sus secuelas”. Velázquez anunció su renuncia a la Vicepresidencia y a su precandidatura presidencial tras ser declarado “significativamente corrupto” por parte del gobierno de los Estados Unidos, sin embargo, este jueves reculó y dijo que “posterga” su renuncia al Ejecutivo porque no hay una investigación abierta en su contra.

La subdivisión dentro de uno de los movimientos más importantes del Partido Colorado es “agravante”, sostuvo el exlegislador. “Estamos pasando por un momento que nunca hemos pasado en el Partido, ni en el peor momento. Nunca hubo tanta agresividad como ahora”, dijo sobre la situación interna del Partido Colorado.

