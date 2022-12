La inestabilidad política en Perú se debe “principalmente a la corrupción”, asegura exministro

Escuchá esta Noticia en Audio.

Cateriano Bellido lamentó que en los últimos tiempos el país incaico haya tenido cinco presidentes, sin embargo, sostuvo que “cabe destacar que la justicia ha logrado sancionar a la mayor parte de estos presidentes”.

“En algunos hay que decir que la justicia exagero y hasta ahora no ha aprobado los delitos como lo son los casos de Pedro Pablo Kuczynski Ollanta Humala, acusados de financiamiento ilegal de sus campañas. En el caso de Alejandro Toledo y Pedro Castillo, la acción de la justicia ha sido en defensa del orden constitucional”, explicó.

¿Quién era Pedro Castillo?

“Un hombre inexperto e ignorante en muchas materias entre ellas en el área jurídica, era casi nulo en formación legal y lo curioso es que siendo maestro uno pensaba que tenía cierta preparación y no. Era un maestro que no sabía leer, no sabía expresarse. no tenía una información ideológica y política coherente”, señaló.

“Es una de las explicaciones que lo llevó a cometer no solo el delito de rebelión de haber dado un golpe de Estado, sino también al creer que podría ocultar todo el tiempo los latrocinios, robos que estuvieron ocurriendo no en su Gobierno sino en su entorno más íntimo, eso es lo increíble que sus colaboradores, secretarios que fueron sus hombres de su confianza, una situación vergonzosa y dramática”.agregó.

Finalmente analizó a la nueva presidenta Dina Boluarte refiriendo que hasta el momento ha sido muy “dubitativa” porque sus declaraciones crearon muchas controversias. Entre ellos que su presidencia se prolongará hasta el 2026 y luego por las presiones dijo que iría hasta el 2024.

