El 15 de junio de 2012, ocurrió la masacre de Curuguaty donde fallecieron 17 personas (11 campesinos y 6 policías), en el departamento de Canindeyú. Martina Paredes, presidenta de la Asociación de familiares y víctimas de la masacre de Curuguaty, recordó el hecho y lamentó que “la herida sigue abierta porque cada vez aparecen más injusticias”.

“No es fácil recordar los momentos vividos aquel 15 de junio del 2012 donde se perdieron vidas en particular tengo dos hermanos masacrados. La herida sigue abierta porque cada vez aparecen más injusticias”, expresó.

¿Qué había en el lugar?

“Desde que me di cuenta, vi que había vacas y soja allí. Me enteré, por los vecinos, que había marihuana y una parte dejaban una cortina de arboles para mentirle a la gente. En 1993 había un aserradero y cuando eso no existía creo todavía la deforestación cero”, sostuvo.

