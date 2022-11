“La gente quiere un cambio y que ya no se le mienta más”, afirma Pedro Ferreira

Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE y candidato a senador, sostuvo que la ciudadanía necesita de forma urgente nuevas figuras dentro de la política nacional y que ya no se hagan promesas. “La gente está expectante, quiere algún tipo de cambio, quiere que ya no se le mienta más y que haya nuevos candidatos”, refirió.

Ferreira aseguró que la sociedad civil quiere “que los que tanto hicieron daño se terminen de ir, ya sea de tal o cual partido, que vengan nuevos representantes y tenga más conciencia de que se tenga que hacer en los siguientes años”. Apuntó que pareciera que los nuevos candidatos tendrían el apoyo titular por este escenario.

Posible convergencia con la Concertación

“Consulté sobre ese tema y me dijeron acá nadie es necio, en algún momento dado que será entre marzo y abril, va a tener que imponerse algún tipo de pragmatismo político hacia un lado o al otro lado, dependerá también de quien sea el electo en el otro lado, que no se una persona que no quiera ceder o apoyar nada”, acotó.

Dupla Acevedo y Querey

“Hay un quietismo por parte de los que pretenden ser electos, un poco porque estamos iniciando como movimiento, sin estructura que recién tuvimos nuestro lanzamiento de la dupla presidencial Euclides Acevedo y Jorge Querey hace una semana. De ahí alguna manera se tiene el apoyo de una estructura como la del Frente Guasu”, señaló.

“Hace 15 días que ni tenía el número de los candidatos locales como para que yo pueda hacer ese trabajo, ahora ya tenemos y tenemos una reunión para el próximo lunes para organizarnos entre todos y cómo vamos a ir el casa por casa y llegar con lo que se tenga que llegar”, aseveró.

