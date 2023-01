La fiscala “cachafaz” que tenemos no va a investigar nada porque responde a Cartes, dice senador

El senador Miguel “Kencho” Rodríguez tildó de “cachafaz” a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Afirmó que no investigará las acusaciones de Estados Unidos contra Horacio Cartes.

Sostuvo que existen “esperanzas” en Emiliano Rolón Fernández, que asumirá el cargo de nuevo fiscal general del Estado en marzo para iniciar los trámites pertinentes.

“Se debe investigar todo porque tenemos nuestro sistema de justicia paraguaya pero esta fiscala cachafaz a la orden de Cartes no va a hacer nada. Tenemos esperanza que en el mes de marzo el fiscal que hemos elegido tenga suficientemente bien puesto los pantalones para comenzar a investigar a los fiscales que apañaron a Horacio Cartes”, apuntó.

“No es posible que un señor que trabaja en contrabando, en lavado de dinero y tráfico de drogas haya sido presidente de la República y hoy es el presidente del Partido Colorado. Lo que debe hacer es renunciar inmediatamente”, arremetió.

Considera que no es una intromisión a los asuntos internos de Paraguay

“No es una intromisión porque lo que Estados Unidos le dice a Horacio Cartes es que ya no va a utilizar su moneda, no va a utilizar su banco y no va permitir que ciudadanos americanos o extranjeros radicados en los Estados Unidos hagan negocios con él”, manifestó.

“No soy partidario de la extradición de Horacio Cartes porque tenemos nuestro sistema de justicia, él debe ser sometido a la justicia paraguaya y estar en la cárcel por todo el daño que hizo a la economía al país”, mencionó.

