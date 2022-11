“La figura de Martín Burt está en constante crecimiento”, asegura Lucas Aquino

Escuchá esta Noticia en Audio.

Explicó que recorriendo los diferentes puntos del país se percató que la candidatura de Efraín Alegre no cuenta con la confianza de los colorados que no votaran en sus internas. “Los propios colorados que quieren votar por la alternancia dicen que si es Efraín no van a acompañar, es categórico y no es ninguna mentira”, refirió.

“Todos sabemos que la política tiene su desgaste, comparto y celebro la lucha en defensa de la democracia en su momento de Alegre, pero nuestro candidato debe ser aglutinador que pueda captar el voto del Partido Colorado y eso no se ve”, puntualizó.

Aquino está en plena campaña para su reelección en la Cámara de Senadores, señaló que su imagen transmite dinamismo y gestión con resultados, eso se puede observar en los proyectos que ha presentado y contado con el apoyo de sus colegas.