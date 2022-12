“La educación pública fue asaltada por 63 diputados”, afirma Francisco Giménez

Escuchá esta Noticia en Audio.

Aseveró que es “es importante señalar un dato que no es menor, si bien este convenio de financiación lleva el nombre de transformación del sistema educativo no tiene nada que ver y no tiene ninguna vinculación con la denominación del Plan Nacional de Transformación Educativa”.

Explicó que “es el cuarto proyecto del 2008 al 2022 de este convenio no reembolsable, entiéndase es una donación de la Unión Europea para poder financiar grandes debilidades del sistema educativo que tiene que ver con infraestructura edilicia, kits escolares (entre otros)”

Consecuencia Nefasta

“Si esto se llegará a sancionar y promulgar tendrá consecuencias nefastas para la educación pública, no se podría contemplar 1.900 mil almuerzos, 75 mil útiles escolares y recursos de emergencia financieros para la infraestructura de emergencia”, puntualizó.

Gimnéz calificó como muy “raro” todo lo sucedido ya que está sucediendo en una época electoral a pocos días de las internas partidarias.

