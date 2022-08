La cultura viva es una mirada retrospectiva a nuestras raíces que aporta innovación, aseguran

Escuchá esta Noticia en Audio.

“La cultura viva tiene un hilo que se vincula a la raíz, tradiciones, historia y la memoria. Es necesario compartir dos cosas como el tiempo y espacio”, señaló Célio Turino.

“Emana de las manifestaciones populares y exige una labor de escucha e identificación porque hay que ver donde está latiendo el corazón”, mencionó Fajardo.

“La cultura viva es la palanca política de la transformación. Es una mirada retrospectiva a nuestra raíces y modelos de trabajo comunitaria aportando innovación”, agregó.

Afirmaron que la cultura viva no es excluyente. “Tenemos que dar ese valor a las cosas que tenemos y escuchar al otro”, continúo diciendo Fajardo.

El concepto de “cultura viva” surge en Brasil con los Puntos de Cultura, sin embargo existe en la práctica desde hace décadas. Es una expresión creada para dar nombre, sentido y visibilidad a dinámicas culturales que han surgido en la región.

