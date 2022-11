“La Concertación siempre fue una trampa liberal”, afirma Hugo Portillo

El precandidato a la Presidencia de la República, Hugo Portillo, sostuvo que la Concertación “siempre fue una trampa liberal” orquestada por Efraín Alegre y por el titular del Partido Revolucionario Febrerista (PRF) Guillermo Ferreiro. Aseguró que la coalición “se está destartalando” y no es culpa suya.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Siempre fui crítico a la Concertación, generalmente pongo las cartas sobre la mesa más allá de que te guste o no te guste pero mis cartas están sobre la mesa, puede generar debate y eso sería lo bueno, pero el paraguayo no quiere debatir. Siempre dije que era una trampa liberal y sostengo eso”, aseveró.

“En la Concertación hay una irracionalidad, desde el primer momento fue una trampa liberal, es un simple corsé electoral que encontró astutamente Efraín Alegre y Guillermo Ferreiro para meterle a los partidos y partiditos, eso nomás es la situación. Hoy se está generando una falsa expectativa en la ciudadanía que gua’u la Concertación es la oposición”, enfatizó.

Una burla

“Dentro de la Concertación hasta hace poco hubo peleas porque se presenta como chapa (oficial) es Efraín y Sole, no es cierto hay seis chapas. Es un tema complejo donde hay cierta picardía que raya lo ilegal. Fijate que Efraín Alegre agarra y declara en su financiamiento político G. 6.000.000 para toda su campaña presidencial, es una burla y me preguntó él quiere ser el cambio pio”, argumentó.

Qué pasará con la Concertación

“Después de esto que se está dando, lo que está saladino a la luz se está destartalando y no es culpa mía y quiero decir esto porque me envían los mensajes todos los tenores diciendo que soy el culpable, yo no monte esto hace dos años y mintiendo a la ciudadanía”, finalizó.

More Entradas for Show: Hora Pico