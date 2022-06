La concertación depende de los intereses personales de cada candidato, afirma analista

El analista Sebastián Álvares dijo que la concertación que aún no hay seguro, se tendrá que esperar hasta la fecha límite para tener un panorama más claro. También contó que a Efraín Alegre le conviene no entrar en este sistema.

“Para que haya concertación se debe hacer una reunión interna de los partidos. Por escrito deben presentar que realizaron una votación y que la mayoría decidió ir a concertación. Tenemos que esperar hasta el plazo final para saber como estará conformada la concertación” explicó que así está escrito en la ley del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

En cuanto a los candidatos de la oposición contó que a Efraín Alegre no le conviene adherirse a este sistema. También contó que si la concertación se da a padrón abierto los colorados deberán elegir en qué elección votar porque una vez que votan en concertación ya no podrán hacerlo en las internas de su partido. “Se puede hacer un padrón abierto, pero si los colorados votan así ya no podrán votar en las internas de su partido” explicó

El comunicador contó que todo aún está muy nebuloso debido a que muchos aún no saben si formar parte o no de la concertación, según convenga a los propios intereses de los candidatos. “El patriotismo en las elecciones no existe. Todos quieren su parte, su interés personal” terminó diciendo.