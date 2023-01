La clase política no hace nada y la unidad por unidad no le sirve a nadie, afirma Kattya González

La diputada Kattya González habló sobre la unidad dentro de la oposición y mencionó que la unidad por unidad no le sirve al país, porque deben haber proyectos que llamen la atención de los electores.

Dijo que están tratando de generar esa fuerza y energía en vista a las próximas elecciones generales. Espera que haya mejor organización dentro de la oposición a quien cuestiona poca unidad en la captura del poder, “tenemos una visión crítica sin dejar de entender que es necesaria la alternancia en el poder pero eso se conquista”, sostuvo.

Mencionó que esta es una época de grandes definiciones y que está enfocada a constituirse junto con el Partido Encuentro Nacional en una fuerza política, “tenemos que definir Itaipú, ,mjeorar la salud”, dijo.

“Ojalá se pueda construir una mayor organización en la oposición, es necesaria la alternancia pero eso se debe conquistar. Estamos enfocados en el Encuentro Nacional a convertirnos en una fuerza política. Si no tenemos Parlamentarios valientes no esperan cinco años más de carencias”, puntualizó.

Sobre la unidad en la oposición

“La unidad no es tanto un cliché como un compromiso cotidiano, sería la chapa que debería conciliar esa unión. La unidad se debe construir sobre un propósito. Queremos unirnos pero sobre la base de proyectos de cara a la ciudadanía, la unidad por la unidad misma no le sirve al país, no le sirve a nadie”, expresó.

“Es muy fácil culpar al ausentismo cuando la clase política no hace nada. Para la ciudadanía que siente que no le debe nada a la política hay que conquistar de otra forma”, señaló.

Sobre Soledad Núñez

“Ella es parte de un acuerdo político, en su momento trabajando las dos como candidatas a la Presidencia, yo cambié mi objetivo y ella también. Ella puede aportar mucho, le augurio los mejores éxitos a ella” mencionó la diputada.