La carrera política de la mujer es “difícil” pero “necesaria”, afirma Soledad Blanco

Escuchá esta Noticia en Audio.

El análisis que hace la candidata se basa en la cantidad de años que los partidos tradicionales y los hombres gobernaron el país, en ese contexto menciona que dar espacios a las mujeres por las características de ser “integradora” y “conciliadora”, son válidas para un cargo dentro del Congreso.

Mencionó que recibe criticas por cuestiones ajenas a su capacidad, “la gente siempre está juzgando, me juzgaron por mi peso, me preguntan si ya tengo hijos y son preguntas que no se le hacen a los candidatos varones”, sostuvo.

Además habló sobre la practica de algunos legisladores, “la gente desesperada va a recurrir al político porque la gente acude al político de barrio por un medicamento, yo no juzgo a esa gente que hace eso”, dijo.

También hizo hincapié en la educación paraguaya, “hoy estamos debajo de Haití, hay una deserción escolar, tenemos que ver que hacer como legisladores para poder cambiar esta realidad, hay escuelas que caen a pedazos”.