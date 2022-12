La ANR tiene candidatos que hacen “guerras insulsas”, afirman

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Busco renovar el Partido Colorado, yo me vuelco a las raíces históricas de la ANR y lo pregono en mi campaña, quiero reivindicar el coloradismo autentico”, dijo el precandidato a senador por el Movimiento Agropecuario Republicano.

El Partido Colorado cuando fue fundado el Paraguay estaba en una etapa de posguerra y el campo fue parte de nuestro sector productivo, volver al coloradismo de caudillos como Bernardino Caballero o Ignacio A. Pane”, manifestó.

“Yo en vez de entrar en esa guerra insulsa hablo de coloradismo y hablo de oportunidad, yo me debo al partido y a su ideología, no me debo a personas”, mencionó Marcio Ocáriz.

“El Partido Colorado dejó de lado sus raíces agrarista, es momento de entrar a la cancha como se dice, mi movimiento ya tiene más de un año pero en los papeles oficiales figura el 13 de enero de este año”, contó.

“Soy el único candidato al senado por Amambay, ni Honor Colorado ni Fuerza Republicana confío en un amambayense”, expresó.