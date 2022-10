La Albirroja se alzó con el oro: “Fue un logro muy importante para el país”, afirma Aldo Bobadilla

La selección nacional Sub 20 derrotó 1-0 a Ecuador y se colgó con la presea de oro frente a una gran cantidad de aficionados que se dieron cita en el Comité Olímpico Paraguayo. "Fue un logro muy importante para el país, porque se hacen unos Juegos acá donde los jóvenes que buscan un futuro en el fútbol paraguayo lo lograron", refirió.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Siempre uno crítica antes y no después, hay que estar ahí para tomar una decisión. No es fácil jugar un partido cada 37 horas. En la selección no hay titular, es el día a día y una competencia diaria. “Hay que hacerle entender eso a los muchachos”, acotó

Sobre el compromiso de los jugadores

“Uno tiene que ser sincero, directo y que son importantes del lugar donde estén. Son jugadores de selección, tienen que comprender que habrá partidos donde estarán en la banca de suplentes”, señaló.

La Albirroja supo alzarse con la presea dorada en los Juegos Odesur luego de 44 años, la primera y única lo había hecho en la Paz 1978, la gran figura de aquel equipo fue Romerito.