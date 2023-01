Kattya González tilda de “proxenetas” de la política a legisladores que recibieron “soborno” de HC

La diputada Kattya González tildó de “proxenetas y rufianes” de la política a los legisladores que recibieron supuestos sobornos del expresidente de la República, Horacio Cartes. Considera que el pedido de pérdida de investidura no va a prosperar

“Creo que en este momento no hay el escenario o el ecosistema para poder ni siquiera tratar eso en un debate serio en el Congreso. La política tradicional prostituyó la democracia y la vació de contenido (…) Los representantes de esa política tienen el descaro de presentar su perversión como un ejemplo de ejercicio democrático, esto es inaudito, esta gente no es demócrata sino proxenetas y rufianes de la política”, refirió.

Estima que el pedido de pérdida de investidura de varios parlamentarios impulsado por su colega Celeste Amarilla no va a prosperar. “Esto no va a correr obviamente porque no hay ni siquiera intención, tampoco fue un proyecto articulado sino una iniciativa de una colega”, dijo.

“No puede ser el nivel de vida que mantienen algunos y los gastos de campaña. Por eso presentamos un proyecto de declaración al Ministerio Público y remitimos antecedentes como una denuncia”, agregó.

