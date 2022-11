Kattya González pide a ministros de la Corte “bajarle el pulgar” a Fretes para que vaya a la cárcel

Escuchá esta Noticia en Audio.

La legisladora señaló que los ministros “no pueden decir que desconocen el comportamiento constitucional e institucional de Fretes, si dicen que no es mentira”. Acotó que deben sentar postura para que la ciudadanía conozca si apoyan o no a Fretes, que días atrás fue sometido a juicio político en la Cámara de Diputados, sin embargo, no prosperó.

“Es un delincuente”

“Ellos saben que Antonio Fretes es un delincuente, saben que ha utilizado y abusado de su poder, que ha traficado influencia de manera permanente en el Poder Judicial. Es escalofriante y repugnante lo que está saliendo”, aseveró.

El hijo de Antonio Fretes (Amilcar) es acusado de recibir una coima de aproximadamente G. 2500 millones por parte de Kassem Mohamad Hijazi para que evite su extradición de los Estados Unidos.

