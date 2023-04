“Esto no puede morir acá, es una calamidad y el subsidio que le dieron. No tenemos paradas, no tenemos frecuencias. Es un negocio de costos inconmensurables, acá hay lavado de dinero y es un negocio fructífero para una clase política corrupta. Es importante que las autoridades han demostrado nulo interés”, señaló.

La diputada calificó a César Ruiz Díaz como “uno de los integrantes del gremio más corrupto del Paraguay” y criticó que recibe el subsidio del Estado desde hace 10 años, ascendiendo ya a G. 805.000 millones. Kattya González adelantó que entre las preguntas para la interpelación están algunas con relación al Centro de Control y Monitoreo del Billetaje Electrónico y otra sobre una llamativa adjudicación de paradas. “Insistimos que tenemos que buscar la voluntad política para que en el próximo periodo haya orden , es un tema sensible y puede haber presión social, así empezó Chile y Argentina”, expresó.