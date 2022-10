Kattya González exige explicaciones de procedimientos de la FTC: “Son muy herméticos”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Entendemos el apoyo que debemos dar a la lucha contra el crimen organizado, pero necesitamos explicaciones, los legislativos no tenemos mucha información, pero nuevamente hubo bajas civiles y de la población vulnerable”. “En este momento no podemos evaluar bien lo que pasó, pero se manejan con tanto hermetismo que no tenemos muchos datos, no sabemos como se están desenvolviendo”, afirmó.

La legisladora dijo que se pidió inclusive un aumento presupuestario, por lo que solicitan informaciones sobre el uso del dinero. “No sabemos como se articula esto, porque nuevamente se ataca a la población indígena que es vulnerable. Se pidió un nuevo aumento de presupuesto de más de 7 mil millones para recompensa”.

González admitió que con el actual Gobierno, aumentaron los casos de crímenes perpetrados por organizaciones criminales, “muchos civiles fueron víctimas, y no se está protegiendo al pueblo”. “Se agravó la crisis por terrorismo en ciudades como PJC. Nuestras fronteras están prácticamente libres para diferentes criminales. Ellos se mezclan con las personas honestas y trabajadoras”.

