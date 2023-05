Kattya dice a liberales que ya no será “estirada por la unidad ficticia donde terminan vendiéndose”

La diputada y senadora electa, Kattya González sostuvo que ya no será estirada por los liberales “por la unidad ficticia donde terminan vendiéndose al mejor postor”. Afirmó que no estaría dispuesta a participar si lo que buscan es “atropellar bajo una falacia de unidad” .

May 30, 2023

“A mí ya no me van a estirar los liberales y no voy a llevar agua hacia su molino, estirada por una unidad ficticia donde terminan vendiéndose al mejor postor en los proyectos que realmente son importantes en sus tratamientos”, aseveró.