Kattya busca impulsar movilidad eléctrica, Salud y Educación desde la Presidencia

Escuchá esta Noticia en Audio.

“La idea de Paraguay Eléctrico es transformar el sistema de transporte público en cinco años. El 100% de la flota de colectivos tiene que ser eléctrica, son 2.700 buses que hay que comprar”, señaló.

“Hay que comprometernos con el país, no hay forma de transformación si está el Partido Colorado. Si seguimos teniendo este sistema no vamos a cambiar nada”, aseveró.

“Ningún partido ni siquiera la ANR me puede obligar a votar sólo en sus internas o a involucrarme en una realidad que no me representa. La contradicción de esta gente es tan grande. Ellos robaron el Registro Público y utilizaron para cargar sus afiliados”, sostuvo.

Reforma del sistema de salud:

“No estamos hablando de algo improvisado, es un gran desafío para el próximo periodo”, manifestó.

Sobre la educación:

“No debemos pensar sólo en nuestro beneficio sino en lo que podemos heredar a futuras generaciones como una bandera reivindicatoria en la lucha estudiantil. No es lo mismo estudiar en un colegio público del interior que en uno privado”, refirió.

Sobre seguridad:

“Hay que mapear este país, no es lo mismo un sicariato o el crimen organizado que ese crimen barrial que hoy se cobra vidas de jóvenes por falta de la cobertura correcta de seguridad. No podemos seguir teniendo una policía bicéfala. Trabajaría mucho en la prevención”, mencionó.

More Entradas for Show: Made in Paraguay