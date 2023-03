Denuncian maltrato a pacientes del INCAN

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Estaba un poco golpeada ayer pero hoy estoy mejor, la mayoría de las personas saben lo que pasó, me acerqué a la comisaría y a la Fiscalía. Me llamó hasta el encargado del Ministerio, agradezco porque muchas veces no quieren escuchar, ayer estuve muy golpeada porque no esperé que Julián Crocco hizo lo que hizo”, dijo la comunicadora.

La joven dio a conocer mensajes en redes y aseguró que fue víctima de acoso por parte de Pipo Dios y Julián Crocco, cuando todos formaban parte del programa El Repasador, del canal trece.

“Las mujeres tenemos que aprender a chulear al hombre en el trabajo porque no queremos perder, me contrataron en pandemia y no quise perder mi trabajo, jamás accedí a absolutamente nada”, señaló.

Indicó que en un principio “respondía mensajes para buscar esa paz laboral”, pero luego comenzó el “ataque”. “Era como que se volvían agresivos conmigo y eso toleré por mucho tiempo”, afirmó.