Jueza rechaza pedido de permiso de Mbururú

La jueza Cynthia Garcete afirmó que rechazó el pedido de Rafael “Mbururú” Esquivel para participar del acto de proclamación a realizarse el 30 de mayo. Ratificó que el pedido rechazado es solo para la participación del mismo acto y no para su juramento ante la Cámara de Senadores.

May 29, 2023

Mencionó que “como no es urgente ni necesaria su presencia para el evento el juzgado consideró que en este momento no es necesario otorgarle el permiso respectivo”. Afirmó que el pedido presentado por el representante legal de “Mbururú” fue solo para la participación del acto a realizarse el 30 de mayo y no para el acto de juramento ante la Cámara. “Una vez que se presente el Juzgado va a resolver conforme a la solicitud” finalizó la jueza.