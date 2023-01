Juan Villalba afirma tener apoyo del intendente y de la Junta ante denuncia de la SET

El director de Mercados Municipales Juan Villalba dijo que tras la denuncia de parte de la Subsecretaría de Tributación, el intendente Óscar Rodriguez y la Junta Municipal le brindaron su apoyo. El Director del Mercado 4 había dicho que la denuncia contra él "no tiene fundamentos".

El director del Mercado 4, Juan Villalba, dijo que hoy se presentó ante la Junta Municipal durante la mañana y recibió el apoyo de los concejales y el intendente. Cuestionó a la SET por la denuncia que presentó en su contra, calificándola de “sin fundamento” y “sin sentido”. Dijo que no opondría oposición pero que tampoco hubo una notificación ni hay fiscal asignado, “sin sustancia ni fundamentos tiene su denuncia”, sostuvo.

Dijo que considera que la SET, a cargo de Óscar Orué, actuó “sin fundamento” y mencionó que el caso ya incluso se está viendo como una cuestión política o personal contra su persona. “Dijeron que iban a controlar mis documentos en la SET para saber si estaba al día o no, se está llevando mucho por el lado personal e inclusive se están metiendo cuestiones de diferencias políticas”, expresó.

“Son cuestiones que se produjeron de forma innecesaria en el marco de los trabajos por el Día de Reyes, donde hubo 3.500 personas. Hoy me presenté puntual a las 11:00 de la mañana en la Junta Municipal. Yo saqué un comunicado sobre lo ocurrido y solicité las disculpas correspondientes”, señaló.

Dijo que el viceministro de Tributación, Óscar Orué no quiso aceptar sus disculpas, “las disculpas no le fueron suficiente al señor Orué (Óscar) y presentó la denuncia. Yo no lo conozco personalmente a él”.