Escuchá esta Noticia en Audio.

El director de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción dijo que recibe varias personas lo “amenazan” escudándose en perfiles falsos de redes sociales o realizando llamadas telefónicas de números privados.

“A una persona lo ubico, es un funcionario municipal quien se había enojado porque levantamos su vehículo en inmediaciones de la Municipalidad. Estaba estacionado sobre una franja peatonal y bloqueando una rampa de acceso (…) Se enojó tanto que a través de personas allegadas me hizo llegar amenazas e inclusive una vez me llamó”, explicó.

.@juanvillalbapy denunció recibir amenazas tras operativos de la PMT Afirmó que identificó a una de las personas quien sería un funcionario municipal 🗣️"Hay amenazas por redes sociales y llamadas desde números privados inclusive a mi familia", dijo el director de la PMT.… pic.twitter.com/qBFpLQMrqG — Radio Ñandutí (@nanduti) April 3, 2023

Sobre controles de la PMT:

“El doctor Saldívar me llamó para felicitarme. Ve con mucho beneplácito este trabajo de persecución que estamos haciendo a motociclistas (…) Él me hablaba de que desde el 01 de enero hasta el día que se jubiló casi 200 fallecidos se dieron este año a causa de accidentes en motos sobre todo de personas que no usaban cascos”, dijo.

More Entradas for Show: Las Primeras Noticias