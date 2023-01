Juan Fernando Alfaro es nuevo jugador de Nacional: “Todo acordado y ansioso por lo que viene”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Llegué a Racing de Córdoba el año pasado, tenían un proyecto de ascender y por suerte nos fue bien porque salimos campeones, dado el año que tuve me vieron desde Nacional. Era el perfil que estaba buscando y hoy estoy aquí”, relató.

¿Cómo llegó a Nacional?

“Me vieron del plantel del scouting, me siguieron y me dijeron que era el perfil que estaba buscando. Me llamaron, me hicieron la propuesta y por ahora es a préstamo con opción a compra por un año”, aseveró.

