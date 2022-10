Juan Carlos Baruja sobre Mario Abdo: “No tiene ningún valor lo que él pueda decir”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“No vi y para ser sincero tampoco me importa mucho lo que él pueda decir. La realidad es lo que realmente vale para mi, me baso en los hechos y no en las expresiones. Para mi no tiene ningún valor lo que pueda decir el presidente de la República”, manifestó.

“Mario Abdo fue senador por el movimiento de Honor Colorado. Si él dice que viene de la marginalidad (Horacio Cartes) , él ya sabía entonces en ese momento quien estaba en esa situación y fue candidato a senador siendo Horacio Cartes presidente de la República”, mencionó.

Sobre su candidatura al Senado:

“Por Ley tenemos 90 días antes para renunciar (Gobernación) y sería el 30 de enero, seguramente ese día lo haré”, comentó.

