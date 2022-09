Jóvenes marcharán en víspera del día de la juventud para reivindicar derechos de la sociedad

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Vamos a tener varias actividades en la plaza y celebraremos de una manera diferente el día de la juventud. Exigimos nuestros derechos que hoy día no se cumplen”, refirió.

Señaló que existen reivindicaciones que tienen los jóvenes: tierra, trabajo, educación, salud, diversidad y medioambiente.

“Sería bueno que la juventud, adultos y niños participen de esta movilización que es para exigir el cumplimiento de los derechos de todos”, dijo.

More Entradas for Show: Made in Paraguay