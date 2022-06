Joven que habría muerto por explosión de POD: “Papá llevame pronto al hospital, no quiero morir”

Roberto contó que su hija se encontraba realizando sus tareas escolares en compañía de su hermanos. Posteriormente le comunicó que la cena ya estaba lista, sin embargo decidió ingresar a su dormitorio. “Le dijo a su mamá si no vio el cosito verde, después busco dentro de la frazada y agarró, en dos minutos escuché una explosión fuertísima y mi hija me dijo papá vení llevame pronto al hospital no quiero morir y ahí le levante”, comentó.

Asimismo indicó que desconocía que su hija fumaba el vapeador, pero que tras el hecho sospecha que lo hacía con su amiga. Aclaró además que el dispositivo no estaba enchufado tal y como lo declaró la fiscala del caso.

