Joven golpeado por hermanos en Hohenau no quiere realizar denuncia, afirma comisario

En un vídeo que se volvió viral en las redes sociales se puede observar como fue golpeado por un hombre y una mujer que resultaron ser hermanos. El jefe policial refirió que elevarán un informe al Ministerio Público a pesar de que la víctima no quiera levantar una denuncia.

“Ayer amanecimos con este caso sobre el circuito cerrado, le llamé a la gente que estaba de turno sobre la intervención en un eventual caso y no hubo. A raíz del circuito cerrado se pudo llegar a la víctima, al que se le veía en el piso y que fue golpeado, se habló con él y no quiere hacer la denuncia, se resiste a hacerlo”, relató.

“No obstante estamos procediendo a la identificación de la mujer y del otro que es el supuesto autor a modo de poner a conocimiento del Ministerio Público sobre la perturbación a la paz pública. El agredido tiene 20 a 22 años aproximadamente”, señaló.

“Trabaja en una empresa privada y alega que por razones laborales ya que la política de la empresa no le permite a ellos entrar en cualquier litigio judicial. Yo quise irme por la gravedad mirando el vídeo de circuito cerrado, pero le he visto la cara al muchacho y no tenía rastros de golpe”, sostuvo.

“Pensé que iba a estar desfigurado y quise meter en el tema de la lesión grave para que podamos actuar de beneficio y le demos posibilidad a la Fiscalía abra delito por acción penal pública. Como veo la foto del muchacho y rastros del golpe increíblemente no tiene”, indicó.

“Lo que hasta ahora sé es que son hermanos y falta solo la identificación real. El jefe de turno que estuvo el fin de semana se está abocando a la identificación y en base al circuito cerrado vamos a hacer un informe al Ministerio Público”, concluyó.

