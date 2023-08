Joshua Duerksen sobre su futuro: “Espero llegar a la Fórmula 1 a los 23 años”

Su presente en la Fórmula 3: “El relacionamiento con el automóvil va mejor, primero no encontraba en el camino. Ahora las cosas van mejor, al principio estaba en el top 25 ahora me mantengo en el Top 10”. “El vehículo depende del piloto y de sus gustos. A mí me gusta las curvas rápidas, me gustan las vueltas rápidas. Me gusta ser fino antes que agresivo”.

Entre los compañeros de equipo: “Hay pilotos que se muestran agresivos, pero entre nosotros tenemos nuestros códigos. Son cosas de la carrera”. “Depende de la relación que se tenga con el compañero. Si tenemos un cuidado especial entre nosotros. Hay casos en donde no se llevan bien. Si hay un accidente entre ellos se envían a los comisarios, ellos toman declaraciones y toman sus decisiones”.

Sobre su podio: “Fue una locura, desde la práctica estuve bien, recuerdo que ese día empezó a llover. Me adapté muy bien y el vehículo también. La felicidad que sentí fue única, lo lamentable fue el fallecimiento de un compañero en la carrera”.

“Debemos tratar de manejar lo más limpio posible para cuidar los neumáticos y el vehículo en sí, pero eso hace la diferencia. Recuerdo que en Hungría, hacía mucho calor, por lo que debíamos cuidar el vehículo, o si no estaríamos en problemas en las últimas vueltas”.

“Yo hablo poco con los ingenieros, debo estar más concentrado en la carrera. Me limito a lo básico, me dicen si hay alguien más rápido, quién está adelante o atrás”.

“Tengo pinta de alemán pero soy de corazón paraguayo”, ironizó Duerksen.

Sus inicios: “Me inicié en el kartódromo de Ñu Guasú, en el 2015 cuando tenía 12 años. Sin esa base sería imposible llegar donde llegar. Me enamoró la F1, era fan de Vettel”. “El salto del Karting al F4 fue abismal, en la F4 conducimos monoplazas como en la F1”.

Su vehículo: “Mi vehículo alcanza los 260 KM h, va de 0 a 100 en 2.8 segundos, mi vehículo es liviano, tiene 650 kilos, lo que hace que haya una buena relación peso/velocidad”.

“Lo único que nos dejan cambiar es el alerón, ellos nos dan uno estándar para cada carrera y tenemos como unas 25 opciones de cambios”. Lo único que es personalizado es el asiento, cada año vamos a renovar el asiento, se hace de un material muy especial.

“El circuito que más disfruté fue el de Mónaco, lastimosamente este año no se dió, pero el año pasado sí, fue un sueño hecho realidad, no paré de sonreír durante toda la carrera, fue maravilloso”.

Sobre la preparación física: “Nos concentramos en ejercicios aeróbicos, debemos tener fuerza y resistencia sin aumentar la masa muscular”.

Costos y competencias: “Cuando corres internacionalmente te mostras mejor, pero es difícil. Primero lo costeamos todo, hasta que te contrate un equipo. Sin los sponsors que tengo, esto sería imposible”.

“El siguiente circuito que correré será en el Red Bull Ring, luego vendrá Monza. Actualmente estoy corriendo la F3. Espero llegar a la F1 a los 23 años, es un objetivo que tengo”.

Su vida en Europa: “Los europeos muchas veces se sienten superiores a los sudamericanos, pero uno debe darse a respetar. Actualmente vivo con una familia de amigos en Suiza, lo que abarata mis costos”