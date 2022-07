José Núñez se incorpora a Guaireña: “Estoy con muchas expectativas de hacer cosas importantes”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Estoy trabajando con el grupo con muchas expectativas, esperamos este semestre hacer cosas importantes y no como en los últimos tiempos. Acá (Guaraní) no estaba en la posición en la que me sentía cómodo, el profe (Fernando Jubero) seguro pensó que en esa posición iba a rendir más y la verdad que no fue así”, afirmó.

“Me costó bastante, en los primeros partidos me costó adaptarme en esa posición, no pude sentirme bien jugando ahí y luego ya queda relegado prácticamente. No me sentía cómodo en la posición. No fue lo que esperábamos”, admitió.