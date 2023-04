José “Baby” Appleyard vuelve a la política buscando un lugar en el Senado

José Francisco Appleyard, candidato a senador, afirmó que quiere su revancha en el Senado por todo lo que no pudo hacer cuando fue electo en su momento por la lista del Gral. Lino César Oviedo. Mencionó que en la Cámara Alta deben haber personas fuerte que hagan políticas públicas a favor de la ciudadanía.

Escuchá esta Noticia en Audio.

El Dr. José Francisco “Baby” Appleyard, salta nuevamente a la arena política tras varios años. Con una trayectoria en su carrera de más de 26 años en el Poder Judicial, se lanza desde el equipo de Euclides Acevedo y Jorge Querey como candidato a senador.

“En este momento de la etapa política electoral recorrí todos los lugares del país, a muchos lugares recónditos fui, y en esos lugares el Estado los tiene abandonados a su suerte”, explicó.

“Yo soy colorado desde hace 50 años, y me expulsaron después del marzo paraguayo. El doctor Euclides Acevedo me invitó a participar y me llenó las propuestas, esta es mi revancha”, dijo.

“Quiero hacer todo eso que no pude hacer cuando fui electo senador número uno cuando fui electo por la lista del Gral. Lino César Oviedo. Necesitamos un Senado fuerte” señaló.

Fue también presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales en tres Periodos, Senador número 1 del Partido Colorado con el Movimiento Unace, con Lino Oviedo, Apoderado General, número uno del Partido Colorado y exsenador nacional por Unace. Además es autor de varias obras jurídicas como el Código Civil, Comentado, Jurisprudenciado y Referenciado.