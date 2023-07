José Adorno puede perder la investidura si incurre al tráfico de influencias, afirma Rocío Vallejos

“Esta es la primera gran prueba de esta Cámara de Diputados, acá tenemos dos intendentes colorados y uno liberal que están en la mira, ojalá que no hay un pacto para salvarle a todos”, señaló la diputada.

“El intendente de Puerto Casado se compró una camioneta con el cheque de la municipalidad, si eso no merece una intervención no sé que más puede ser”, expresó.

“El colega diputado, hermano de este intendente, está publicando en sus redes que mientras él está ahí no va ser intervenido, si eso no es una afrenta a la institucionalidad, hay que ver si no son otras cosas más, es muy grave, si va a estar maniobrando para que su hermano no sea intervenido es tráfico de influencias y eso es causal de pérdida de investidura”explicó.