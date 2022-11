Jorge Mendoza, futbolista de Guaraní: “Si tengo una oferta, voy a salir”

Escuchá esta Noticia en Audio.

Mendoza dijo que tiene una oferta interesante y que lo está considerando, “recibí una oferta muy buena y lo estoy analizando, estamos hablando con la familia y analizando”.

También hizo un análisis de la temporada de Guaraní en el 2022, “es incomodo trabajar de esa manera, nos eliminamos de la copa muy temprano, se fueron jugadores importantes y bajo nivel en muchos partidos”, sostuvo.

Al no conseguir los resultados tapa un poco lo individual, me hubiera gustado poder ayudar más pero cuando los resultados no se dan van golpeándole a uno”, afirmó.