Javier Zacarías dice que desconoce si Justo Zacarías recibió una propuesta de Peña para ir a Itaipú

¿Justo Zacarías será Director de Itaipú?

“Escucho rumores, que se habla de eso, yo no le pregunté al presidente electo ni al vicepresidente electo, pero sí le pregunté a mi hermano y me dijo que hasta el momento Santi Peña no le dijo nada al respecto”, dijo.

“Mi hermano es una persona que nació y creció en Itaipú, hizo varios cursos, trabajó durante 20 años, empezó desde abajo como secretario. Estuvo en la Dirección de Coordinación, creo que tiene toda la capacidad para el puesto”, expresó.

¿Las elecciones lo unió con su hermano?

“Estamos muy bien, creo que ni las amistadaes ni la familia no deben definirse por una cuestión política. Las circunstancias nos obligaron a trabajar unidos, todos entorno a la lista 1, eso nos hizo bien”, manifestó.

Sobre la Presidencia del Senado

“Yo creo que está cantado lo de Beto Ovelar con 26 votos. Hemos tenido un excelente negociador como lo fue Pedro Alliana. Seremos una mesa pluralista y participativa”, indicó.