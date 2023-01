Iván Valdez considera “importante” que Tacuary mantenga la base de la temporada pasada

Escuchá esta Noticia en Audio.

“El año pasado hicimos una buena campaña consiguiendo todos los objetivos, este año tenemos nuevas incorporaciones como Óscar Ruíz que es un grandísimo jugador.Jugar con compañeros ya te conocen es muy importante, eso ayuda en la cancha”, remarcó.

¿Qué espera para el Torneo Apertura?

“La primera fecha siempre es complicada (contra Trinidense), pero nos estamos preparando para eso. Me encanta hacer goles, vivo de eso y cuando no lo hago me retiro de los partidos un poco molesto”, contó.

“Es positivo mantener la base, habrá cosas que corregir si se presentan los errores, lo haremos partido a partido”, finalizó.

