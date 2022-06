Intervención de Gobernación de Guairá es “un paso de factura del oficialismo”, asegura Bachi Núñez

El diputado Basilio ‘Bachi’ Núñez manifestó que Honor Colorado decidió no acompañar el pedido de intervención a la Gobernación de Guairá dado que en el informe final de Contraloría refieren que no hubo “daño patrimonial”. Sostuvo que es una cuestión política y “es un paso de factura del oficialismo al gobernador''.

“Nuestra bancada en base al informe de la Contraloría decidió no acompañar el pedido de intervención. El documento dice que no hubo daño patrimonial y recomienda algunos manejos administrativos mejores. En este caso no hay obras faltantes ni hubo sobrefacturación”, expresó.

“Es un paso de factura del oficialismo al gobernador. Porque el candidato a gobernador de ellos es Ever Noguera. Entonces ellos quieren administrar los bienes de la Gobernación en esta época política”, refirió.

“En ningún momento hablamos de pacto cicatriz, porque no tiene que haber. Yo estoy convencido de la gestión que tuvo el gobernador en base al informe de la Contraloría”, afirmó.