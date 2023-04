Interés político-electoral no debe estar por encima de proceso de recuperación de Lugo, dice Richer

Escuchá esta Noticia en Audio.

Mencionó que se tendría que respetar el proceso de recuperación de Fernando Lugo. “El interés político – electoral debe tener un límite”, dijo.

“No voy a dar nombres pero también me apena esta cuestión familiar. Me parece que no respetan el proceso de recuperación de una persona que necesita tranquilidad (…) No tengo conocimientos como médico pero por sentido común Fernando Lugo debe tener un proceso de recuperación más tranquilo”, refirió.

Estado de Salud de Fernando Lugo:

“Creo que Fernando Lugo está en la plenitud de sus conocimientos, con el senador Sixto Pereira estuvimos charlando con él la semana pasada”, agregó.

“El Frente Guasu en cuanto a dupla Presidencial tiene dos patas. Él tratará de que exista una sola pata porque si va hacia una de las patas se profundizará el problema, ese no es el estilo de Fernando Lugo”, manifestó.

Sobre Luis Paciello:

“Estoy enterado de que hay un documento por ahí que habrían firmado. Hay muchos intereses electoralmente hablando detrás de este tema. Si eso ocurre están las instancias pertinentes que deben tomar la decisión”, culminó.

➡️ @luipaciello asumirá como senador en caso de que @lugo_py gane, pero renuncie antes de jurar el próximo 30 de junio "El presidente Lugo me había pedido que sea su suplente", afirmó. #1020AM pic.twitter.com/PocDDgiIjV — Radio Ñandutí (@nanduti) April 3, 2023

