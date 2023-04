Intenso movimiento para ingresar a Clorinda en esta Semana Santa

Escuchá esta Noticia en Audio.

Comentó que este miércoles santo atienden en su horario normal. “Generalmente el jueves algunos atienden hasta el mediodía y otros por la tarde”, acotó.

“Lo que más se lleva es la carne como también los productos de uso diario que es lo que más se consume”, agregó.

“Esto viene ocurriendo desde hace un buen tiempo. Le conviene a los paraguayos venir aquí porque cambian el guaraní en pesos y pueden comprar un montón de cosas. Nosotros a su vez vamos a Paraguay para comprar cosas que aquí no hay”, dijo.

Filas largas en zona de Falcón – Clorinda:

“Es un gran problema que no se entiende porque no se soluciona. El problema es argentino porque no tengo idea porque cuando se nombra a los personales no se les capacita”, refirió.

More Entradas for Show: Las Primeras Noticias