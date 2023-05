Intendente de Ypané admite que su empresa estaba trabajando en la Bioceánica

Horacio Ortiz, jefe comunal de la ciudad de Ypané admitió que su empresa realizó labores en la obra de la Bioceánica y argumentó que su calidad de intendendente no tiene nada que ver con su empresa.

May 30, 2023

Escuchá esta Noticia en Audio.

En Alto Paraguay se realizó un importante despliegue el día de hoy, en el que detuvieron a cuatro personas que estaban en una propiedad privada. Se le consultó a Ortiz si estuvo involucrado en el allanamiento y negó sobre el tema, sin embargo, dijo que estuvo en la zona trabajando con su empresa en la realización de la Bioceánica.

“Yo estaba haciendo trabajos en esa zona de la bioceanica con mi empresa pero funcionarios míos no estaban ahí y no tendrían porqué estar”, manifestó.

“No tenemos más ninguna obra ahí, teníamos obras con la bioceánica pero ya no. Yo no trabajé en ningún lugar privado, en una bioceanica, yo fui tercerizado en esa obra, la empresa no es de hoy, es de mi abuelo”, expresó el jefe comunal.

“Mi cargo público no tiene nada que ver con la empresa. Si hay una máquina a mi nombre o a nombre de mi empresa que esté ahí, denuncien” indicó.