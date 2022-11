Intendente de San Lorenzo sobre reparación de Avelino Martinez: “No depende de nosotros”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Mariscal López no depende de nosotros, Avelino Martinez no depende de nosotros, uno de los medios me sacó en tapa con un cráter de Avelino Martinez siendo que no depende de la Municipalidad”, sostuvo el intendente de San Lorenzo.

“En este caso ya me ligué una tapa de diario diciendo que somos impresentables, lo mío es nuevo, con esto podemos planificar obras”, dijo el jefe comunal.

“Voy a coordinar con el intendente de Fernando de la Mora para bachear, el trabajo que estamos en San Lorenzo es porque estamos marcando los baches para luego recapar”, puntualizó Felipe Salomón.

El intendente también mencionó tienen planificado hacer trabajos de reparación en la ciudad, “queremos cambiar todo ese sistema de cañerías, hoy estamos haciendo casi 20 cuadras de cambio de cañerías”.