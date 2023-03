Insólito: Detienen a un hombre tras causar destrozos en la habitación de un motel en San Lorenzo

Un hombre fue detenido tras causar varios destrozos en la habitación de un motel en San Lorenzo. El comisario Alcides Torres comentó que el sindicado estaba bajo los efectos de sustancias ilícitas. Presuntamente el sindicado estaba buscando a su pareja en el lugar y al no encontrarla "se puso nervioso".

Escuchá esta Noticia en Audio.

El comisario Alcides Torres, jefe de la Comisaría 1ra de San Lorenzo contó que el hombre ingresó solo a una de las habitaciones y según sus declaraciones estaba buscando a su pareja.

“Fue detenido en la habitación. Él no estaba en sus cinco sentidos, no se encontró drogas en su poder (…) Se quería resistir a la aprehensión. Él manifestó que le estaba buscando a su pareja dentro del motel, pensaba que era su vivienda. No encontró a la mujer y se puso nervioso”, relató.

Refirió que el sindicado no consumió los alimentos del frigobar pero sí causó varios destrozos.

Mencionó que el hombre cuenta con antecedentes por resistencia, daños a intereses comunes y por robo agravado.

Insólito Detienen a hombre que destrozó habitación de un motel Más detalles con el comisario Alcides Torres, jefe de la Comisaría 1ra de San Lorenzo#1020AM #FranjaRoja 🎙️ @diegoaguero1234 @willilegalpy pic.twitter.com/hVG9ebT4a6 — Radio Ñandutí (@nanduti) March 20, 2023

