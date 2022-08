Inscripción automática: Nuevos electores estarán habilitados recién para elecciones 2028

Aurelio Quiñónez, compatriota residente en la Argentina, manifestó que la inscripción automática de los paraguayos residentes en el exterior estará vigente recién en 2028. Mencionó que según el TSJE la normativa no puede ser aplicada para las elecciones del 2023 dado que “no dan los tiempos”.

“Ya es una Ley promulgada por el Ejecutivo. Se habla de la inscripción automática de todos los paraguayos residentes en el exterior. Todos los que cumplieron 18 años se van a inscribir automáticamente, falta reglamentar a través del Tribunal Superior de Justicia”, expresó.

“En el proyecto de Ley se habla de 120 días para reglamentar. Según el TSJE para el 2023 no dan los tiempos pero para el 2028 estará vigente”, agregó.

“En el padrón electoral de la provincia de Buenos Aires hay más de 500 mil paraguayos inscriptos para votar por gobernadores, intendentes y concejales”, comentó.

