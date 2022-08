¡Increíble! Mujer denuncia que su motocicleta desapareció de la comisaría 12 de Asunción

Escuchá esta Noticia en Audio.

La mujer relató que hace tiempo mantiene conflicto con los uniformados de está dependencia policial, porque sabe que los mismos están metidos en negocios de drogas. Comentó que su moto fue a parar a la comisaría tras ser “hurtado” por linces tiempo atrás (hace más 2 años), los mismos detuvieron a su hijo porque supuestamente cometió un asalto.

Explicó que tras una audiencia su hijo fue absuelto de está investigación porque no había pruebas en su contra, “por represalias” aparentemente lo aprehendieron los linces en su momento. Villalba puntualizó que buscará recuperar su moto y para ello ya comunicó lo acontecido a la Fiscalía

“Un grupo Lince había hurtado mi moto, mediante una orden iba a retirar pero el comisario atajo. Detuvieron a mi hijo a quien le culparon de un robo, Fue a la cárcel pero fue absuelto de la causa, fui a la comisaría y me miraban raro los uniformados. Cuando iba a retirar ya no encontré mi moto en la dependencia policial”, señaló.

“Estuve varias horas ahí y no me dijeron nada, después me enteré que mandaron a la chatarrería. Hace 2 años 10 meses que estaba mi moto en la comisaría”, sentenció.

