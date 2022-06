El almirante Carlos Velázquez, comandante de la Armada Paraguaya, confirmó que alrededor de las 22:00 horas del miércoles se incautó 110 mil cajetillas de cigarrillos en Puerto Indio, Alto Paraná. No se llevó a cabo la detención de los responsables durante el procedimiento.

“Ocurrió ayer a las 22:00 horas, en la zona Santa Teresa. Se logró incautar 110 mil cajetillas de cigarrillos. No hubo detenidos. Es parte del protocolo que haya disparos intimidatorios. No hubo reciprocidad, según me dijo el jefe de operaciones”, informó.

Explicó que “el modus operandi de estas personas es que si no se los toma en plena navegación con la tripulación y pilotos adentro, es muy difícil detenerlos. Tienen que ser muy incautos estas personas para que se los pueda detener”.