“Se debe replantear hacer una evaluación psicológica. No hay ninguna discusión previa, estaban entre amigos y era la hora del partido. A él se le hizo dos pruebas de alcotest, porque le salía 0,0% siendo que había consumido y él mismo afirmó que consumió bebidas alcohólicas. Entonces, me dijo que tomó mucha agua”, aseveró.

“La alcoholemia positiva nosotros buscábamos como un agravante más. A mí no me cerraba de cómo podía salirle negativo. Es el juez el que juzga, nosotros creemos que tenemos todos los elementos para llegar a un juicio oral. No hay ninguna duda”, afirmó.